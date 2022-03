Multa di 500 euro a un moscovita che protesta con un cartello senza parole ma con 8 stellette

Il tribunale distrettuale di Tverskoy, a Mosca, ha multato Dmitry Reznikov per 50mila rubli (circa 500 euro) ai sensi dell'articolo della legge sullo "screditamento" delle Forze Armate russe (parte 1 dell'articolo 20.3.3 del Codice dei reati amministrativi della Federazione Russa) per aver esibito in un luogo pubblico un cartello con tre stellette nella prima riga e cinque nella seconda.

Reznikov è stato arrestato durante una delle proteste contro la guerra a Mosca. Si trovava nei pressi della piazza Manezhnaya ma sul cartello che teneva in mano non c'erano parole.

In Russia è scattato un giro di vite contro ogni accenno di dissenso con la nuova legge che punisce chiunque diffonda notizie ritenute dalle autorità false o denigratorie nei confronti delle Forze armate.