Musk: credo che Putin sia più ricco di me, non possiamo consentire che conquisti l'Ucraina

Tutte le classifiche lo danno come l'uomo più ricco al mondo. Un patrimonio da oltre 270 miliardi di dollari. "Ritengo che Putin sia significativamente più ricco di me", ha replicato il fondatore della Tesla in una intervista a Business Insider.

In realtà - come spesso accade per gli autocrati - è molto difficile quantificare la ricchezza del presidente russo.

Come è noto Elon Musk sta aiutando in maniera molto attiva l'Ucraina, in particolare fornendo apparati per la connessione a internet via satellite, in modo da aggirare il blocco della rete tentato dalla Russia subito dopo l'invasione.

“Io penso che gli americani abbiamo fatto molto per l'Ucraina. Anche se non è così evidente. Fatto sta che dobbiamo impegnare seriamente. Non possiamo consentire che Putin prenda l'Ucraina. E' una follia”.