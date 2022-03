Nato, Stoltenberg: "Grave crisi di sicurezza per un'intera generazione"

"Mi aspetto che i leader alla riunione di oggi inizino oggi il processo per arrivare a prendere più decisioni a lungo termine sulla nostra deterrenza e difesa perché dobbiamo riposizionare la nostra difesa e deterrenza". Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, all'arrivo al vertice straordinario dell'Alleanza. "Questa decisione mi aspetto che poi venga presa al Summit di giugno", ha ricordato. "La Nato ha aumentato la sua presenza militare in Romania" e "ho visitato la Romania e ho incontrato le truppe di Stati Uniti e altri Paesi, impegnate a rimanere e a difendere i territori Nato. Queste truppe staranno lì finché necessario, ma questo è parte della risposta immediata all'invasione russa dell'Ucraina", ha spiegato Stoltenberg.

"Stiamo affrontando la più grave crisi di sicurezza da una generazione" e i leader della Nato che si riuniscono oggi affronteranno insieme "la minaccia che implica per l'Ucraina, per la Nato e per tutto l'ordine internazionale" ha ricordato Stoltenberg aggiungendo che la riunione di oggi "dimostrerà l'importanza che Nord America ed Europa restino uniti in questa crisi" e "finché stiamo uniti siamo al sicuro".

Il segretario generale ha sottolineato poi la necessità di alcuni investimenti. “Mi aspetto che i leader concordino di accelerare sull'attuazione dell'impegno preso di investire di più in difesa. Vedo un nuovo senso di urgenza tra gli alleati. Tutti capiscono il fatto che dal momento che dobbiamo fare di più, abbiamo bisogno di investire di più in sicurezza - ha detto - per farlo dobbiamo allocare più risorse dai budget nazionali nella Difesa”. Con un plauso per la scelta tedesca: "Accolgo la decisione della Germania di spendere il 2 per cento del Pil. Questo fa la differenza, la Germania è una grande economia e quindi questo fa la differenza", ha aggiunto.

Stoltenberg ha ribadito comunque il no a una no-fly zone. "Se dovessimo dichiarare la no-fly zone significherebbe imporla" quindi "il rischio di attacchi false flag sarebbe molto alto", ha detto. E ha chiesto alla Cina di condannare l'invasione" dell'Ucraina da parte della Russia e di" non dare supporto politico e militare" a Mosca. "Putin ha commesso un grande errore" ad attaccare un stato sovrano indipendente. Ed ha "sottovalutato" la capacità di resistenza degli ucraini e delle loro forze armate, ha ribadito.

Il segretario generale della Nato ha inoltre confermato l'intervento in videoconferenza del presidente ucraino VolodymyrZelensky.