Nella scuola italiana accolti 8 mila ragazzi ucraini

Secondo i dati ufficiali del Viminale sono complessivamente 75.115 le persone in fuga dal conflitto in Ucraina giunte finora in Italia. Nel dettaglio: 38.735 sono donne, 29.222 minori e 7.158 uomini. Le principali città di destinazione dichiarate all'ingresso in Italia continuano a essere Milano, Roma, Napoli e Bologna.

Dei quasi 30 mila minori che sono arrivati in queste settimane, circa 8 mila sono già stati inseriti nella scuola italiana. Accolti nelle classi con degli insegnanti dedicati per aiutarli nelle difficoltà di comprensione linguistica. Un vanto per le nostra istituzione scolastica, asserisce il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi: “Ieri sera eravamo a 7.500 e probabilmente oggi siamo a 8000 studenti. Noi dobbiamo farci carico di accoglierli ma anche accompagnarli verso il ritorno in un Paese che sarà diverso da quello che hanno lasciato. Per noi è una straordinaria sfida e la stiamo affrontando con grande capacità".