Ucraina, il New York Times: "Putin pianifica un attacco alla centrale di Chernobyl"

La Russia starebbe organizzando un attacco terroristico alla centrale nucleare di Chernobyl, come “false flag” per accusare poi l’Ucraina del disastro. A lanciare l’allarme è il “New York Times”, secondo cui questa sarebbe la convinzione del Governo ucraino. Il quotidiano americano cita i ministeri della Difesa e dell’Intelligence ucraini, ma aggiunge di non avere conferme sul campo.

Secondo quanto riferito dal New York Times il governo ucraino ritiene che il presidente russo Vladimir Putin abbia “ordinato la preparazione di un attacco terroristico” nel sito della centrale nucleare di Chernobyl.

Gli americani citano un comunicato dei ministeri ucraini, che farebbe riferimento a un’operazione cosiddetta “false flag”: nella nota, riportata in Italia dall' Ansa, si dice che le forze di occupazione russe “cercheranno di causare una catastrofe alla centrale nucleare di Chernobyl controllata dalla Russia, per poi accusare l’Ucraina del disastro”.

Quella riguardante un presunto “attacco terroristico” alla centrale nucleare di Chernobyl non sarebbe l’unica operazione “false flag” dei russi temuta dal governo ucraino.

Il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov, infatti, ha denunciato su ‘Twitter’ che le forze russe si starebbero preparando a sparare dall’Ucraina contro il territorio della Bielorussia, allo scopo di trascinare Minsk nel conflitto.