Bandiere ucraine contro il "Solaris", il mega yacht di Abramovich accolto da proteste in Turchia

Non c'è pace per gli oligarchi russi. Nemmeno in Turchia.

L'arrivo del mega yacht di Abramovich in un porto turistico turco, in altre situazioni avrebbe scatenato la curiosità dei giornalisti di gossip e dei cacciatori di autografi e selfie. Invece ad accogliere lo splendido “Solaris” nel porto di Bodrum, secondo il quotidiano turco Sozcu, ci sarebbe stato un gruppo di sostenitori dell'Ucraina a bordo di una barca a motore con bandiere ucraine e la scritta “No War”. L'imbarcazione, minuscola al cospetto del mega yacht dell'oligarca russo, avrebbe cercato di impedire l'attracco dell'imbarcazione di lusso.

Lo yacht Solaris appartenente a Roman Abramovich, proprietario del Chelsea e oligarca russo colpito dalle sanzioni per la crisi ucraina, è comunque riuscito ad attraccare nel porto della località turistica turca di Bodrum, nel Mar Egeo. Lo hanno riferito i media turchi.

La televisione privata turca NTV ha detto che lo yacht di lusso battente bandiera delle Bermuda ha attraccato nel porto meridionale della Turchia, paese che non ha aderito alle sanzioni contro la Russia, dopo essere partito dal Montenegro.