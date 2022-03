Nuove sanzioni agli oligarchi russi da Usa e Regno Unito: c'è anche il portavoce di Putin

Nuova ondata di sanzioni americane e britanniche contro la Russia per l'invasione in Ucraina. Nel mirino statunitense, finiscono il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov , ma anche diversi oligarchi fra i quali Alisher Usmanov , Nikolay Tokarev, Boris Rotenberg, Arkady Rotenberg, Sergey Chemezov, Igor Shuvalov e Yevgeny Prigozhin. Sanzioni che verranno applicate anche alle loro famiglie: "Saranno tagliati fuori dal sistema finanziario americano, i loro asset congelati e le loro proprietà bloccate", così la Casa Bianca.

Le sanzioni disposte da Boris Johnson

Anche il governo inglese ha allargato le sanzioni colpendo anch'esso l'oligarca Usmanov e l'ex vicepremier, Igor Shuvalov, nei loro interessi: in Gran Bretagna Alisher Usmanov - re dei fertilizzanti con interessi in svariati settori di business - è stato azionista importante della squadra di calcio dell'Arsenal e fino a ieri, sponsor di riferimento dell'Everton. Possiede inoltre lussuose proprietà a Londra, al pari di Shuvalov e di sua moglie, come altrove nel Regno Unito. Entrambi i personaggi erano già stati presi di mira da altri Paesi occidentali, entrambi sono ritenuti in legati al sistema di potere del presidente Putin.