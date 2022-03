Nuovo lockdown di massa a Shangai per il Covid, il più grande in due anni in Cina

Da oggi a Shanghai inizia il "lockdown strutturato". La città verrà chiusa in due fasi per condurre un test di massa e controllare il focolaio da Omicron in crescita, lo ha affermato l'amministrazione della città. Il più grande centro finanziario della Cina, con 26 milioni di abitanti, ha gestito epidemie passate con blocchi limitati di complessi abitativi o luoghi di lavoro. Il blocco iniziato oggi sarà il più grande della Cina dai 76 giorni di lockdown di Wuhan all'inizio del 2020. I residenti rimarranno in casa e tutte le attività non essenziali saranno chiuse e il trasporto pubblico sospeso.



Le autorità hanno affermato che divideranno Shanghai in due per procedere ai test utilizzando come demarcazione il fiume Huangpu che attraversa la città. I distretti a est del fiume saranno chiusi da oggi al primo aprile. Le rimanenti aree saranno chiuse e testate tra il primo e il 5 aprile. I trasporti pubblici in queste aree saranno sospesi, ha affermato il governo della città sul suo account ufficiale WeChat, aggiungendo che i veicoli non autorizzati non saranno ammessi sulle strade.



La maggior parte dei casi di contagio rilevati a Shanghai riguarda persone che risultano positive ma non hanno sintomi. Tuttavia, i portatori asintomatici possono trasmettere il virus ad altri. I tassi di vaccinazione in Cina sono relativamente bassi nelle persone anziane, che sono maggiormente a rischio di malattie gravi.



Shanghai ha riportato domenica 50 ulteriori casi di Covid-19 e soprattutto 3.450 nuovi asintomatici in aumento su sabato, quando i numeri accertati erano stati, rispettivamente, 47 e 2.631: lo ha riferito il governo municipale sui social media.