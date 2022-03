Nuovo video del presidente ucraino Zelensky: "No cibo, no quiete, solo una resistenza feroce"

"Per gli ucraini questa è una guerra patriottica e sappiamo come finiscono queste guerre per gli invasori". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio alla nazione. "Gli occupanti riceveranno solo una cosa dagli ucraini: un rifiuto. Un duro rimprovero, un tale rifiuto che ricorderanno per sempre che non ci arrendiamo" ha affermato il Presidente dell'Ucraina sottolineando che gli ucraini si considerano impegnati in "una guerra patriottica", riattualizzando la definizione russa (e ucraina) della lotta contro l'invasione nazista nella Seconda Guerra Mondiale chiamata appunto "Grande guerra patriottica".