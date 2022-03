Nuovo video di Zelensky: "Abbiamo migliaia di prigionieri russi"

"Oggi siamo riusciti a salvare 7144 persone da Energodar, Bucha , Hostomel, Kosorovychi", lo afferma in un messaggio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un nuovo video diffuso questa notte. Il presidente ucraino mette in evidenza come "le azioni degli invasori russi saranno equiparate a quelle dei terroristi dello stato islamico" e afferma che a Kiev "Abbiamo migliaia di prigionieri, il loro numero è talmente alto che abbiamo dovuto creare un nuovo centro di accoglienza".

Parlando quindi in russo Zelensky si è rivolto alle madri dei soldati inviati da Mosca: "Non credete al governo, non lasciate partire i vostri figli a morire sulla nostra terra, non credete che vanno solo alle esercitazioni militari, controllate dove sta vostro figlio e se avete un minimo sospetto, agite".