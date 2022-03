Oggi sposi: il "matrimonio simbolico" di Silvio Berlusconi e Marta Fascina

Davanti al cancello, un fan dell'ex premier sventola il cartello 'W Silvio", mentre gli uomini della scorta, via via che arrivano gli ospiti, spuntano i nomi dalla 'lista degli invitati". Tra i presenti: Marina, Maurizio, Gabriele, Silvio, Alexa, Caterina, Barbara, Luigi, e ancora Orazio e i coniugi “Ghedini”, mentre spiccano le assenze del secondogenito del cavaliere, Pier Silvio Berlusconi e della figlia Eleonora. Non ci sono gli alleati del centrodestra Salvini e Meloni, ma sono attesi il vicepresidente azzurro Antonio Tajani, i due capigruppo di Fi, Paolo Barelli e Annamaria Bernini, e la fedelissima senatrice Licia Ronzulli. E poi Gianni Letta, Fedele Confalonieri e Marcello Dell'Utri.

Il gran giorno è arrivato: l'ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, si “unisce” alla compagna Marta Fascina, parlamentare di Forza Italia, in un “matrimonio simbolico”, celebrato a a Villa Gernetto di Lesmo, in Brianza.

Il matrimonio di oggi non è un'unione religiosa, né civile, ma la celebrazione "di un rapporto di amore, di stima e di rispetto", come l'ha definito lo stesso leader di Fi che subito dopo tornerà al lavoro.

"Berlusconi mi ha telefonato questa mattina alle 9. Gli ho detto: 'ma come, in un giorno come questo mi chiami per parlare di lavoro?'. E lui mi ha risposto: sono contento della festa, sarà un momento molto intimo, ma poi continuerò a lavorare. Siamo rimasti che ci sentiremo domani. Berlusconi lavora anche di domenica", ha raccontato l'imprenditore Stefano Bandecchi, impegnato, con il presidente di Forza Italia, nel progetto dell'Università della Libertà proprio a Villa Gernetto dove, pare, il Cavaliere starebbe pensando di ospitare alcune famiglie di rifugiati ucraini, donne e bambini in fuga dalla guerra.

"Quando è iniziato il conflitto in Ucraina con l'invasione della Russia - dice sempre Bandecchi - ho annunciato a Berlusconi che l'Unicusano avrebbe ospitato nelle camere del residence studentesco donne e bambine ucraine che scappavano dalle bombe. 'Che bella idea', fu il commento del presidente di Forza Italia che mi parlò dell'intenzione di accogliere anche lui i profughi ucraini, magari a Villa Gernetto, mettendo a disposizione le 30 camere che si trovano non nella parte centrale del complesso e di solito vengono utilizzate dai giocatori del Monza Calcio per i ritiri prepartita...''.