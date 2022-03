Viminale: "Oltre 34mila profughi ucraini in Italia"

Sono 34.851 i profughi ucraini entrati in Italia dall'inizio del conflitto fino a oggi: 17.685 donne, 3.040 uomini e 14.126 minori. Il dato lo comunica il Viminale.

Ieri erano 31.287 i profughi arrivati: 15.830 donne, 2.781uomini e 12.676 minori.

Per ora le destinazioni più popolari sono state le grandi città: Milano, Bologna, Roma e Napoli.

In Italia sono stati aumentati i Centri di accoglienza straordinaria individuati dalle prefetture in convenzione con cooperative, associazioni e strutture alberghiere, secondo procedure spesso di urgenza di affidamento dei contratti pubblici. È stato disposto anche un aumento dei posti nel Sistema di accoglienza e integrazione per rifugiati e richiedenti asilo.