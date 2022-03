Oltre 400 mimose sequestrate a Messina e donate al personale del Policlinico

I finanzieri del comando provinciale di Messina hanno sequestrato circa 400 mimose a tre venditori ambulanti nelle vie del centro e in alcuni mercati rionali. I fiori sono stati devoluti in beneficenza al Policlinico G. Martino di Messina per essere donate al personale femminile, sanitario e amministrativo. L'omaggio floreale ha voluto esprimere l'apprezzamento non solo della Guardia di Finanza ma di tutta la collettività per la loro passione e dedizione.

I venditori ambulanti sono risultati completamente sprovvisti delle previste autorizzazioni e licenze e sono stati sanzionati e segnalati al Comune di Messina.