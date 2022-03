Omicidio Khashoggi, la Turchia verso la chiusura del fascicolo e il trasferimento degli atti a Riad

Dalla Turchia potrebbe passare in Arabia Saudita il fascicolo sull'omicidio di Jamal Khashoggi, l'editorialista saudita del Washington Post ucciso nel 2018 nel consolato di Riad a Istanbul: il pubblico ministero turco ha chiesto al tribunale la sospensione del procedimento e il trasferimento degli atti in Arabia Saudita. Il tribunale ha deciso di chiedere la valutazione del ministero della Giustizia.

Giornalista saudita di fama internazionale al Washington Post, critico del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman (noto con l'acronimo Mbs), Khashoggi è stato ucciso nel consolato dell'Arabia Saudita a Istanbul il 2 ottobre 2018. Il processo per l'omicidio, che si aperto nel luglio 2020 in Turchia, vede come imputati in contumacia 26 cittadini sauditi, tra cui due persone considerate molto vicine al principe.

Il processo ‘in absentia’ non ha finora portato ad alcun progresso, mentre la fidanzata del giornalista, Hatice Cengiz, ritiene che le autorità di Riad non abbiano interesse a cooperare al caso. Nel 2019, cinque persone erano state condannate a morte in Arabia Saudita per l'omicidio di Khashoggi dopo un processo che si è tenuto a Riad. Ma secondo un'inchiesta della Cia, il vero mandante dell'assassinio sarebbe il principe ereditario saudita.

L'uccisione di Khashoggi provocò forti tensioni tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e Mohammed bin Salman e, dal 2018, Ankara e Riad hanno avuto relazioni diplomatiche tese Ma dall'anno scorso sono state intraprese iniziative per cercare di trovare una riconciliazione: il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, si è recato in visita ufficiale in Arabia Saudita per la prima volta in quasi quattro anni. La chiusura del fascicolo sull'omicidio di Khashoggi potrebbe rientrare tra le misure per ripristinare i rapporti tra i due Paesi.