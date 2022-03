Omicidio Luca Sacchi, è il giorno della sentenza. I giudici in camera di consiglio

Era la notte tra il 23 e il 24 ottobre del 2019 quando Luca Sacchi, personal trainer di 24 anni, venne ucciso con un colpo di pistola al collo davanti a un pub in zona Colli Albani, a Roma. Una morte avvolta dalle ombre.

Oggi, a distanza di due anni e mezzo, la sentenza di primo grado farà chiarezza: i giudici della Prima corte d’Assise di Roma sono entrati in camera di consiglio e devono decidere in merito alle richieste di condanna sollecitate dal pubblico ministero Giulia Guccione lo scorso 11 febbraio.

Le richieste di condanna

In particolare, la Procura aveva chiesto di condannare all’ergastolo Valerio Del Grosso, autore materiale dell’omicidio, e a 30 anni Paolo Pirino, che partecipò all’aggressione, e Marcello De Propris, che consegnò l’arma del delitto.

Per il padre di De Propris, Armando, accusato della detenzione della pistola, la pm aveva chiesto l’assoluzione per non aver commesso il fatto.

Era poi stata chiesta una condanna a 4 anni e mezzo per Anastasiya Kylemnyk, ex fidanzata di Luca Sacchi, accusata del tentativo di acquisto di droga.