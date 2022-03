Omicron si moltiplica, le tre "sorelle" presenti in Italia

I casi Covid in Italia tornano a salire, anche se il dato non sembra allarmare perché si inserisce in un trend di diverse settimane di calo progressivo dei contagi. Ci si torna quindi ad interrogare sul tema delle nuove varianti.

Sono tre le “sorelle” identificate della variante Omicron, o BA.1, del virus SarsCoV2 attualmente in circolazione in Italia. Omicron rappresenta ormai il 100% del virus circolante, ma la sua prima versione, la BA.1 si sta contraendo per lasciare posto alla BA.2. Una terza sottovariante, la BA.3, è al momento molto poco presente. Non si rileva più invece la presenza della Delta. Lo evidenziano le analisi del Ceinge-Biotecnologie avanzate, basate sui dati della banca internazionale Gisaid.

“Al momento della variante BA.3 si sa pochissimo in quanto ancora poco presente sul territorio”, afferma Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia.

“La variante BA.2 - continua il virologo - identificata inizialmente in Danimarca, sembra possa essere più infettante di BA.1 in quanto si sta propagando molto bene sul territorio e potrebbe presto sostituirla. La stessa cosa potrebbe accadere per la variante BA.3”.

“Al momento - sottolinea ancora Caruso - ci troviamo in una fase del virus in cui le sue mutazioni sono ancora migliorative, ciò vuol dire che hanno una maggiore capacità di entrare nell’organismo. Abbiamo notato che chi è stato infettato dal virus può essere reinfettato da una delle varianti. Ci aspettiamo però che presto arrivino delle mutazioni peggiorative e che quindi eventuali nuove varianti presentino una minore capacità di adattamento al nostro organismo e, di conseguenza, una ridotta aggressività”.

Un dato molto importante è quello relativo alla vaccinazione: “Chi ha contratto l’infezione naturale da Covid 19 ha avuto modo di sviluppare una serie di anticorpi neutralizzanti ben definiti - avverte Caruso - mentre chi si è sottoposto a vaccinazione ha sviluppato gli anticorpi verso tutta la proteina Spike, quindi più ad ampio spettro ed è perciò maggiormente coperto anche rispetto alle varianti”.