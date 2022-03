OneWeb, l'azienda anglo- americana, sospende i lanci dal Cosmodromo di Baikonur

All'indomani dell'ultimatum imposto dall'agenzia spaziale russa Roscosmos sul lancio di 36 satelliti con un razzo Spyuz, l'azienda anglo-indiana OneWeb ha deciso di sospendere tutti i lanci dal Cosmodromo di Baikonur, in Kazakhstan. Il personale che si trova a Baikonur può quindi tornare a casa. L’azienda spera che la Russia restituisca i satelliti che sono all’interno del razzo Soyuz.

I 36 satelliti OneWeb avrebbero dovuto essere lanciati il 4 marzo da un razzo Soyuz, in un accordo commerciale coordinato con l'europea Arianespace, da Baikonur, ma una volta completata le operazioni di preparazione e posto il razzo sulla piattaforma di lancio, l'agenzia russa Roscosmos aveva imposto nuove condizioni. Il direttore generale Dmitry Rogozin, nel corso di un'intervista, aveva infatti chiesto prima di lanciare l'ottenimento di garanzie sugli usi non militari dei satelliti, di cui ne sono già in orbita oltre 400, e l'uscita del governo inglese dall'azienda (di cui detiene il 42% delle azioni)fondata nel 2012 e che punta a fornire servizi di connessioni internet commerciali. Già ieri aveva scritto su Twitter KwasiKwarteng, uno dei responsabili OneWeb, che non c'erano negoziazioni in corso: "il governo Uk non venderà le sue azioni". Ora la comunicazione direttamente dal profilo di OneWebche spiega che tutti i lanci sono sospesi. L’agenzia spaziale russa ha già interrotto la collaborazione con l’ESA (Agenzia Spaziale Europea), sospendendo i lanci dallo spazioporto di Kourou nella Guyana francese. Come conseguenza della decisione, il rover Rosalind Franklin della missione ExoMars non verrà lanciato entro fine anno.