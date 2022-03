Onu: altre 144mila persone si aggiungono ai rifugiati ucraini, ora sono quasi 2 milioni e 200mila

Il numero di rifugiati che sono scappati dall'Ucraina dopo l'invasione della Russia lo scorso 24 febbraio è salito da 2.011.312 di persone a 2.155.271: si tratta di 143.959 persone in più rispetto alla precedente rilevazione dell'Unhcr, l'Agenzia Onu per i rifugiati.

Second i dati diffusi dall'Unhcr , in Polonia sono arrivati oltre 1,294 milioni di rifugiati, in Ungheria oltre 203 mila, in Slovacchia oltre 153.303, in Russia 99.300, in Moldavia 82.762, in Romania 85.444 e 592 in Bielorussia. In altri Paesi europei complessivamente sono arrivate oltre 235 mila persone provenienti dall'Ucraina.

Il sito web dell'Ue con i diritti dei rifugiati

La Commissione Ue intanto lancia un sito web dedicato ai rifugiati che scappano dall'Ucraina per aiutarli a capire i propri diritti nell'Ue. Lo ha annunciato Eric Mamer, il portavoce del presidente Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

I rifugiati, si legge nel sito, possono chiedere la protezione temporanea. "Se eri residente in Ucraina e hai lasciato il paese per sfuggire alla guerra dal 24 febbraio 2022 in poi, potresti avere diritto alla protezione temporanea in qualsiasi paese dell'Ue. La protezione temporanea durerà almeno un anno, questa può essere estesa a seconda della situazione in Ucraina. I diritti ai sensi della direttiva sulla protezione temporanea comprendono un permesso di soggiorno, l'accesso al mercato del lavoro e all'alloggio, l'assistenza medica e l'accesso all'istruzione per i bambini".

Per quanto riguarda la protezione internazionale, spiega ancora la Commissione Ue, "secondo il diritto dell'Ue, è necessario richiedere la protezione internazionale (asilo) nel primo paese sicuro. I richiedenti protezione internazionale hanno diritti simili alla protezione temporanea, ma vi sono alcune differenze. Nel caso dell'asilo una persona può avere accesso al mercato del lavoro dopo 9 mesi, nel caso della protezione temporanea tale accesso può essere concesso molto prima. Potresti anche richiedere il ricongiungimento familiare, se hai un familiare che risiede già legalmente nell'Ue". Inoltre il rifugiato può richiedere assistenza per tornare nel proprio paese d'origine: "indipendentemente dalla tua nazionalità, se vivevi in Ucraina e sei fuggito dalla guerra, dovresti essere autorizzato a entrare nell'Ue. Se è sicuro tornare nel tuo paese d'origine, dovresti contattare le autorità o le organizzazioni competenti per aiutarti a tornare nel tuo paese di origine".