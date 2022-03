Onu: “L’ inquinamento delle acque sotterranee è un processo irreversibile”

L'inquinamento delle acque sotterranee riduce la possibilità di utilizzo delle stesse come acqua potabile, e al contempo influenza negativamente gli ecosistemi che da esse dipendono.

A rilevarlo è il Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2022 "Acque sotterranee, rendere visibile la risorsa invisibile" alla vigilia della Giornata mondiale dell'acqua spiegando che "l'inquinamento delle acque sotterranee è un processo praticamente irreversibile: una volta inquinati, gli acquiferi tendono a rimanere in tale condizione".

L'uomo ha una grande responsabilità in termini di inquinamento. Sottolinea infatti il rapporto che "sono numerose le fonti antropogeniche di inquinamento". Esse si collocano per la maggior parte sulle superfici dei terreni o nelle immediate vicinanze. Tuttavia numerose altre fonti immettono sostanze inquinanti al di sotto della superficie, a profondità talvolta considerevoli. L’inquinamento derivante dall’agricoltura, viene specificato, è molto comune; si tratta di una fonte diffusa di inquinamento che spesso causa la presenza di notevoli quantitativi di nitrati, pesticidi e altri fitofarmaci.