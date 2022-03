Oscar 2022, il miglior film è "I segni del cuore - CODA". Will Smith e Chastain migliori attori

I segni del cuore della regista Sian Heder ha vinto l'Oscar per il miglior film 2022. Una vittoria storica per la pellicola interpretata nel linguaggio dei segni. La statunitense si è imposta su Belfast, Don't look up, Drive my car, Dune, King richard - una famiglia vincente, Licorice pizza, La fiera delle illusioni - Nightmare alley, Il potere del cane e West side story.

'Coda' ha vinto l'Oscar in tutte le categorie per cui era in corsa: miglior film, miglior sceneggiatura non originale e miglior attore non protagonista (Troy Kotsur). "Scrivere e realizzare questo film mi ha davvero cambiato la vita come artista ed essere umano", ha detto Heder ritirando il premio per la migliore sceneggiatura non originale, prima di festeggiare anche la statuetta più ambita. La regista ha ringraziato "la comunità sorda e Coda per ciò che mi hanno insegnato".

Jessica Chastain premiata come miglior attrice protagonista in Dune. Will Smith vince il premio come miglior attore protagonista grazie a Una famiglia Vincente - King Richard, protagonista assoluto della serata insieme a Chris Rock. Lo scontro fisico tra i due, sul palco, si è consumato per la battuta del comico sui capelli indirizzata alla moglie di Smith, Jada Pinkett, che soffre di alopecia. L'attore ha urlato dal teatro: "Non pronunciare mai più il nome di mia moglie", prima di salire sul palco e colpire il presentatore. "Will Smith - ha reagito Rock - mi ha appena picchiato. È la più grande notte nella storia della televisione".