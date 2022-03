Oscar, Bardi: Il capo animazione di "The Windshield Wiper" è lucano e si chiama Marco Regina

Nell’edizione 2022 degli Oscar c’è la firma di un artista lucano: Marco Regina che ha lavorato come head of animation nella pellicola diretta da Alberto Mielgo e prodotta da Leo Sanchez. A commentare la vittoria il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi: "The Windshield Wiper, premiato come miglior cortometraggio animato nella notte degli Oscar 2022, ha un cuore lucano, quello del materano Marco Regina. Al nostro corregionale e a tutto lo staff vanno le congratulazioni della Regione Basilicata".

Questo il commento del presidente che aggiunge: "Sono molto felice di questo riconoscimento che coinvolge un giovane lucano caparbio e coraggioso che da Matera è riuscito a coronare i suoi sogni negli Stati Uniti d'America. La sua è una testimonianza autentica della tenacia di noi lucani che sappiamo esprimere ovunque nel mondo le nostre doti umane e professionali. Dar vita a personaggi animati, significa trasferire in loro emozioni, personalità e anima. Per questo motivo non ho dubbi nell'affermare che anche nel miglior cortometraggio animato del 2022 ci sia traccia del sentimento lucano".

Marco Regina, materano, vive a Los Angeles dove opera come Storyboard artist e Lead Character Animator presso la nota casa di produzione cinematografica DreamWorks, madre di pellicole cult come Z La Formica, Kung Fu Panda e la serie di Shrek. Regina vanta anche la sua precedente esperienza come supervisore all’animazione della Ilion Animation Studios in uno dei più grossi lavori di animazione mai prodotto in Europa, in cui hanno lavorato 350 animatori provenienti da 20 nazioni diverse.