L'Academy "condanna" Will Smith per lo schiaffo a Chris Rock

L'Academy of Motion Pictures “condanna l'azione di Will Smith” nella serata degli Oscar e ha avviato "una revisione formale dell'incidente per esaminare la possibilità di ulteriori misure in accordo con le regole interne". Lo ha annunciato l'organizzazione che assegna i premi più ambiti di Hollywood.

Secondo l'Hollywood Reporter è possibile che si arrivi a sanzioni e forse alla sospensione dall'Academy, ma è improbabile il ritiro del premio per il miglior attore.

In queste ore funzionari dell'Academy e membri del Consiglio dei governatori sono riuniti in una sessione di emergenza convocata per valutare la reazione allo schiaffo assestato dal neo-premio Oscar al comico Chris Rock che aveva fatto una battuta sulla moglie.

Ieri, a caldo, l'Academy si era limitata a proclamare che "non condona nessuna forma di violenza".