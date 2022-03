L'abbraccio di Ostia alla nazionale ucraina di nuoto sincronizzato, in fuga dalla guerra

Dieci atlete e due tecnici in fuga per la salvezza verso l’Italia. Un altro gesto di solidarietà arriva dal mondo dello sport. Grazie alla Federazione italiana nuoto, che ha messo a disposizione i mezzi necessari per lasciare il Paese in guerra, la nazionale ucraina di nuoto sincronizzato approderà in Italia. La destinazione è il centro federale natatorio di Ostia dove le sincronette sono attese intorno alle 11 di domani.

Partite da Leopoli, le nuotatrici sono arrivate nella notte a Budapest, dopo aver varcato il confine di Beregsura'ny. Questa sera partiranno a bordo di un pullman messo a disposizione dalla Federnuoto.

Si tratta di otto atlete tra cui: la campionessa del mondo e d'Europa Veronika Hryshko, la campionessa d'Europa Olesia Derevianchenko e le medagliate agli europei giovanili Anhelina Ovchynnikova, Anastasiia Soldatenkova. Con loro viaggiano i tecnici Oleisia Zaitseva e Kseniia Tytarenko e le gemelle Maryna e Vladyslava Aleksiiva, bronzo olimpico, campionesse del mondo e d'Europa, che si sono aggregate da Chernivtsi.

L'operazione organizzata dalla Federazione italiana nuoto

"Siamo contenti che, seppur con grandi difficoltà, stiamo riuscendo a portare in salvo queste campionesse - racconta Paolo Barelli, presidente della Federnuoto e capogruppo di Forza Italia alla Camera, che sta dirigendo le operazioni. Il primo gruppo è pronto a partire", spiega Barelli. "Per motivi di sicurezza non è possibile aspettare l'arrivo delle altre atlete e allenatrici che dovrebbero raggiungere il confine nella giornata di domani. Organizzeremo dei trasporti per portarle direttamente al centro federale di Ostia e raggiungere il resto della squadra che attendiamo domani mattina. Nel frattempo stiamo ricevendo altre domande di assistenza e stiamo verificando come intervenire".

Intanto sono stati riattivati i contatti con un altro gruppo di atlete partito da Kharkiv di cui si erano perse le tracce: si sta dirigendo al confine di Beregsurány. E' composto da Marta Fiedina (bronzo olimpico nel duo e mondiale nel programma tecnico e libero), Sofiia Matsiievska (17 anni) e il tecnico Yevheniia Lykhman che dovrebbero ricongiungersi a Mukachevo con l'allenatrice Valeriia Mezhenina e con Sofiia Spasybo (15 anni) in fuga coi genitori.

"Stiamo verificando - ha aggiunto ancora Barelli - se poter organizzare dei trasporti aggiuntivi nei prossimi giorni. Ci auguriamo che altri atleti ucraini possano essere ospitati presso le nostre strutture e mi auguro che questa iniziativa possa essere di esempio anche per altre realtà sportive". Il nuoto sincronizzato ucraino ha una grande tradizione; l'Ucraina è bronzo olimpico e mondiale nella prova a squadre.