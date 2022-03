Usa, otto Stati contro Tiktok: "Può danneggiare i ragazzi"

Massachusetts, California, Florida, Kentucky, Nebraska, New Jersey, Tennessee e Vermont sono gli 8 Stati i cui procuratori si sono uniti in un'indagine, per capire soprattutto se ci sia un danno sui giovani e gli adolescenti - il principale target di età della piattaforma - che usano Tiktok.

I precedenti con Facebook

Nel maggio del 2021, una coalizione bipartisan di ben 44 procuratori generali, aveva esortato Facebook ad abbandonare i suoi piani per lanciare una versione di Instagram per i bambini sotto i 13 anni. Nel novembre dello stesso anno, sempre Healey aveva annunciato di guidare una un'indagine a livello nazionale su "Meta", precedentemente nota come Facebook, per aver fornito e promosso la sua piattaforma di social media Instagram ai bambini.