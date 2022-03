Panico stanotte nel cuore di Roma, a Trastevere: 19enne accoltella due giovani e finisce in manette

Panico questa notte a Trastevere, cuore di Roma. Due giovanissimi sono stati accoltellati, poco dopo l’una di notte a Roma, da un 19enne cileno. Il giovane straniero era stato segnalato alle forze dell’ordine perché era in strada in via Giacomo Venezian, a minacciare i passanti con un coltello. All’arrivo delle volanti della questura, gli agenti hanno trovato due ragazzi feriti da coltellate. Si tratta di un minorenne soccorso proprio in via Venezian e trasportato al Bambino Gesù.

Un maggiorenne, anch’egli ferito da uno o più fendenti, è stato soccorso in piazza San Callisto e trasportato al Santo Spirito. Entrambi i giovani non sarebbero in pericolo di vita. Sono quindi scattate le ricerche da parte degli agenti di polizia nel corso delle quali, l’aggressore, è stato individuato poco dopo e riconosciuto dai testimoni. Il 19enne è stato, quindi, arrestato per tentato omicidio.