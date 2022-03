Il Papa consacra Russia e Ucraina a Maria e supplica la pace

Quella in Ucraina è una "guerra efferata". Così Papa Francesco nell'omelia per la Consacrazione al cuore immacolato di Maria dell'umanità e, in particolare, della Russia e dell'Ucraina. "In questi giorni notizie e immagini di morte continuano a entrare nelle nostre case, mentre le bombe distruggono le case di tanti nostri fratelli e sorelle ucraini inermi", ha detto Francesco. "L'efferata guerra, che si è abbattuta su tanti e fa soffrire tutti, provoca in ciascuno paura e sgomento. Avvertiamo dentro un senso di impotenza e di inadeguatezza. Abbiamo bisogno di sentirci dire 'non temere'. Ma non bastano le rassicurazioni umane, occorre la presenza di Dio, la certezza del perdono divino, il solo che cancella il male, disinnesca il rancore, restituisce la pace al cuore. Ritorniamo a Dio, ritorniamo al suo perdono".

Come previsto alle 17 il Papa, nella Basilica di San Pietro, Papa Francesco ha presieduto al rito per la riconciliazione dei penitenti e all'Atto di Consacrazione al cuore immacolato di Maria della Russia e dell'Ucraina. In basilica ci dovrebbero essere circa 3mila fedeli presenti, la metà di quanti ne può contenere per rispettare il distanziamento. Per questo la celebrazione è seguita anche dai maxi-schermi in piazza San Pietro. In contemporanea con il rito in Vaticano si sono tenute oggi celebrazioni in tutto il mondo. In particolare al santuario di Fatima, in Portogallo, dove a presiedere la celebrazione è stato il cardinale elemosiniere Konrad Krajewski, inviato del Papa.

"Se vogliamo che il mondo cambi, deve cambiare anzitutto il nostro cuore. Per fare questo, oggi lasciamoci prendere per mano dalla Madonna". Ha continuato Papa Francesco. L'omelia è incentrata sul racconto evangelico dell'annunciazione, quando l'arcangelo annuncia a Maria la gravidanza, evento che viene commemorato dalla Chiesa oggi, 25 marzo. "Guardiamo al suo Cuore immacolato, dove Dio si è posato, all'unico Cuore di creatura umana senza ombre. Lei è 'piena di grazia', e dunque vuota di peccato: in lei non c'è traccia di male e perciò con lei Dio ha potuto iniziare una storia nuova di salvezza e di pace. Lì la storia ha svoltato. Dio ha cambiato la storia bussando al Cuore di Maria".