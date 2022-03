Paralimpiadi Pechino, due argenti per l'Italia: Bertagnolli e De Silvestro sul podio

Terza medaglia per l'Italia ai XIII Giochi Paralimpici invernali di Pechino 2022 e terza medaglia firmata da Giacomo Bertagnolli. Lo sciatore azzurro e la sua guida Andrea Ravelli hanno conquistato la medaglia d'argento nello slalom gigante della categoria ipovedenti. Sulle nevi ormai primaverili della località di Yanqing tra le montagne cinesi, i due italiani, al comando dopo la prima manche, sono stati preceduti di 1"68 dagli austriaci Johannes Aigner e Matteo Fleischmann autori di una superlativa seconda manche. Bronzo agli slovacchi Miroslav Haraus e Maros Hudik.

Bertagnolli, 23 anni, trentino della Val di Fiemme, portabandiera a Pechino 2022, in questa edizione ha conquistato anche la medaglia d'oro nella supercombinata alpina e quella d'argento in supergigante. "Sono un po' dispiaciuto perché puntavo all'oro ma non si può sempre vincere - ha commentato Bertagnolli già plurimedagliato alle Paralimpiadi del 2018 - abbiamo disputato due belle manche ma loro (gli austriaci, ndr) sono stati più bravi. E' comunque una medaglia d'argento e non bisogna lamentarsi". Nello slalom della categoria standing l'azzurro Federico Pelizzari ha concluso al quarto posto a 47 centesimi dal bronzo andato al francese Arthur Bauchet. Oro al finlandese Santeri Kiiveri, argento allo statunitense Thomas Charles Walsh.

René De Silvestro è medaglia d'argento nel Gigante maschile sitting. Al termine delle due manche l'azzurro ha chiuso al secondo posto con un tempo complessivo di 1:57.50 (terzo con 1:00.02 nella first run, secondo con 57.48 nella seconda) la gara disputata sull'Ice River, il tracciato tecnico del National Alpine Skiing Centre di Yanqing. De Silvestro è alla sua seconda Paralimpiade dopo Pyeong Chang 2018, dove nel Gigante si classificò settimo. Per l'Italia si tratta della quarta medaglia in questi Giochi, a un solo podio dal bottino finale di quattro anni fa in Corea del Sud.