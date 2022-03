Paralimpiadi Pechino 2022, Giuseppe Romele conquista il bronzo nello sci nordico

Giuseppe Romele è medaglia di bronzo nella media distanza categoria sitting di sci nordico ai Giochi paralimpici invernali di Pechino 2022. Romele, all'esordio in una Paralimpiade, ha tagliato il traguardo dei 10 km sulla pista del National Biathlon Centre di Zhangjiakou con un tempo di 31:42.5, chiudendo terzo dietro ai cinesi Mao Zhongwu, oro con 29:10.7, e Zheng Peng, argento con 30:08.4.

"Oggi ho imparato a parlare il cinese... Come sto? Per il momento diciamo non tanto bene...". Lo ha detto un esausto ed emozionatissimo Giuseppe Romele, subito dopo il termine della gara. "Sono soddisfatto di quello che è arrivato oggi. Qualcosa bisognava portare a casa, perché ho lavorato molto ed era impossibile che non arrivasse nulla".