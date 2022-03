Paralimpiadi, Russia e Bielorussia partecipano senza bandiere

Gli atleti russi e bielorussi sono stati autorizzati a partecipare ai Giochi Paralimpici di Pechino che inizieranno venerdì, nonostante il conflitto in Ucraina, come ha annunciato il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC).

Gli atleti di entrambi i paesi parteciperanno sotto uno striscione "neutrale", "gareggeranno sotto la bandiera delle Paralimpiadi e non appariranno sul medagliere", si legge in un comunicato pubblicato dall'organizzazione internazionale sul suo sito web.

Il Comitato Paralimpico ha anche annunciato un'Assemblea Generale in cui si deciderà se rendere il rispetto della Tregua Olimpica un requisito per l'adesione e se escludere le due Federazioni dal Comitato stesso. L'IPC non terrà alcun evento in Russia o Bielorussia fino a ulteriori comunicazioni.