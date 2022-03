Parigi: ex nazionale argentino di Rugby Aramburu ucciso durante una lite in un bar

Ucciso durante una lite in un bar nel quartiere di Saint Germain, a Parigi. È morto così stamattina all’alba l’ex campione di Rugby della nazionale argentina Federico Martin Aramburù. Aveva 42 anni e si era classificato terzo ai mondiali del 2007 con la squadra dei Pumas.

Sull’episodio è stata aperta un’inchiesta giudiziaria. Secondo una prima ricostruzione, c'è stata una lite fra due gruppi di persone e successivamente sarebbero stati sparati dei colpi di arma da fuoco da un'auto, uno dei quali ha ferito mortalmente l'ex rugbista Aramburù. Dopo aver giocato otto anni a livello professionistico in Francia e Scozia il campione argentino si era ritirato nel 2012. Da allora era rimasto a vivere in Francia dove aveva intrapreso una carriera come dirigente di un'organizzazione di viaggi e turismo da e verso il Sudamerica.