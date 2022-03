Patrick Zaki: "Difendere i diritti umani in Egitto non è facile"

L'intervento in streaming dall'Egitto ad un evento di Amnesty Internazional Italia: "Essere un difensore dei diritti umani in Egitto non è facile: è una situazione terribile per tutti coloro che lottano per i diritti umani", così Patrick Zaki, in attesa della prossima udienza del suo processo che si terrà in patria il 6 aprile. Dall'arresto al Cairo - il 7 febbraio 2020 - fino alla liberazione avvenuta nel dicembre scorso con il divieto di lasciare il suo paese è ancora sotto processo.

Gettyimages Amnesty international, logo

L'attivista e ricercatore egiziano ha mantenuto i contatti con la città dove studiava - Bologna - da cui si è sentito adottato culturalmente, e con la quale ha mantenuto un solido legame durante tutta la sua vicenda giudiziaria, detenuto - scrive Amnesty "esclusivamente per il suo lavoro in favore dei diritti umani e per le opinioni politiche, espresse sui social media". “Non è facile, è stato un periodo abbastanza lungo, quasi due anni: non è facile riassumere in poche parole quello che ho provato”, così Zaki durante l'evento in streaming, mentre ricorda: "Quando sono tornato in Egitto da Bologna, non potevo prevedere cosa sarebbe successo, ma non appena sono stato fermato in aeroporto ho capito cosa stava per succedere".

Twitter @patrickzaki1 Patrick Zaki riceve in dono la maglia del Bologna autografata

"Dove ho trovato forza per resistere? Credo fermamente in quello che faccio e so che pago il prezzo delle mie scelte". Così Zaki racconta i suoi 22 mesi di detenzione durante l'evento di Amnesty. "La prima notte in prigione quasi non ci credevo, ero sorpreso: mi chiedevo dove sono, un momento fa ero a Bologna ed ora qui". "Voglio tornare in Italia il prima possibile: ho ricominciato a lavorare e studiare, sto guardando avanti con ottimismo".

Ansa Patrick Zaki dopo l'udienza a Mansoura