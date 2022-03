Gedda, missile yemenita colpisce deposito petrolifero a 20 chilometri dal circuito di Formula 1

La tv di Stato dell'Arabia Saudita ha confermato che c'è stata una "operazione ostile" che ha preso di mira il deposito petrolifero della compagnia statale Aramco di Gedda, che ha preso fuoco prima di una gara di Formula 1. I ribelli Houthi dello Yemen avevano rivendicato oggi pomeriggio un attacco contro l'impianto vicino all'aeroporto della città.

Bisogna ricordare che nello Yemen è in corso una tragica guerra civile dal 2015, dove l’Arabia Saudita in modo diretto, oltre all’Iran in modo indiretto, gioca un ruolo determinante. E nel diviso territorio yemenita insistono aree controllate da Isis e Al-Qaeda. Tra combattimenti, malattie e carestie- che si sono susseguite in questi anni- il conflitto ha causato la morte di circa 300 mila persone.

A Gedda, dov’è in corso il Gp di Formula 1 dell’Arabia Saudita, è stata rinviata la seconda sessione di prove libere a causa di una colonna di fumo nero che si è alzata nel pomeriggio. Negli stessi momenti sulla pista sul Mar Rosso stavano girando le monoposto di F1, via radio Max Verstappen aveva avvisato i box: «Sento odore di bruciato, non so se viene dalla mia macchina o da un’altra parte». Secondo la coalizione anti-Houthi (guidata da Riad) nelle ultime ore sono stati intercettati 7 droni armati e un missile diretti contro le zone sud del Paese.

"Ho informato i piloti e i team della situazione, sulla base delle informazioni avute. Siamo qui, siamo al sicuro": lo ha detto Stefano Domenicali, presidente di FormulaOne, dal circuito di Gedda dopo l'attacco missilistico yemenita a un deposito di petrolio Aramco a pochi chilometri dal circuito. I dirigenti del “circus" avrebbero avuto rassicurazioni da organizzatori e autorità locali sulla possibilità di correre il Gp in condizioni di sicurezza. Perora, l'unico effetto è stato il ritardo di 15' della seconda sessione di libere.