Paura a Pozzuoli per una forte scossa di terremoto dovuta al bradisismo

Un evento sismico legato al bradisismo ha creato allarme questa sera nella popolazione di Pozzuoli (Napoli) e dell'area flegrea; la scossa di terremoto è stata avvertita distintamente in città e nelle aree vicine alle 19,45 ed è stata accompagnata da boati. L'intensità dell'evento, secondo quanto riferito dall'Osservatorio Vesuviano, è stato di 3,6 della scala Ritcher alla profondità di 2.700 metri, localizzato nell'area di via Antiniana a nord est del vulcano Solfatara.

Si è registrato panico nella popolazione con gente in strada nei quartieri popolari di Monterusciello e Toiano, ma anche in zona Solfatara, in prossimità dell'epicentro.

La scossa è la più intensa dalla ripresa del fenomeno negli ultimi dieci anni, superiore all'evento del 16 marzo scorso che fu di magnitudo 3,5. Il comune di Pozzuoli ha attivato la Protezione Civile e la Polizia Municipale per monitorare la situazione. Al momento non si segnalano danni a persone e a cose.