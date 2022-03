Paura a Venezia per un forte boato. Ma è un caccia che sfonda la barriera del suono

Un forte boato ha scosso Venezia e la laguna attorno a mezzogiorno. Il botto, simile a un’esplosione, è stato udito in tutta la città, dalle isole alla terraferma, suscitando preoccupazione nei residenti, anche se si precisa che l’area in cui è stato maggiormente avvertito corrisponde alla zona est della città, nella località Cavallino-Treporti. Il boato è stato talmente forte da far tremare i vetri delle finestre nelle case di tutta la laguna, ma giungono segnalazioni dall’intera provincia e persino dal Trevigiano. In molti hanno chiamato i centralini delle forze dell'ordine.

L'evento pare essere stato causato da un aereo che, durante il sorvolo della città, ha infranto il muro del suono. Tecnicamente, viene definito “boom sonico” e accade quando un velivolo effettua un passaggio a velocità superiore a quella del suono. L’ipotesi più precisa è che a provocare il boato sia stato un caccia militare, data la vicinanza a Venezia della base dell'Aeronautica militare di Istrana, in provincia di Treviso; qui pare che fossero in corso delle esercitazioni e la notizia giustificherebbe l’evento che ha allarmato l’intera laguna.