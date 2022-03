"Invece di una mitragliatrice ho preso un mestolo e un coltello". La guerra dei cuochi a Kiev

"All'inizio volevo unirmi alle forze di difesa territoriale, ma ho capito che lì sono inutile. Così invece di una mitragliatrice ho preso un mestolo e un coltello. La qualità del cibo dell'esercito è lontana dai piatti del ristorante. Ora i soldati hanno bisogno di cibo diverso da quello che di solito hanno a disposizione, qualcosa di più buono che tenga alto il morale". Sono le parole di Pavlo Khrobust, 25 anni, capocuoco ucraino di un famoso ristorante del centro di Kiev, trasformato in mensa per l'esercito. Il suo locale era sempre pieno, non importava l'ora del giorno. Era un posto popolare tra i giovani e gli stranieri. Adesso assomiglia più a un magazzino di derrate alimentari. Il menù è stato stravolto e nessuno, varcando la soglia, potrà chiedere i piatti forti dell'ex ristorante di grido: la “beef bourguignon” per gli amanti della carne o il “cocktail Kyiv mule,” per chi preferisce invece il pesce. Ora il suo ristorante prepara il pane per gli ospedali e cucina il brodo di pollo per i difensori della città. La qualità del cibo dell'esercito è lontana dai piatti dei ristoranti, ha detto Khrobust: "Considerando l'intensità delle attività fisiche dei soldati, hanno bisogno di cibo diverso da quello che hanno nell'esercito, qualcosa di più gustoso. Il buon cibo mantiene alto lo spirito", ha detto Khrobust, "I soldati fanno di tutto perché noi possiamo dormire la notte e noi facciamo di tutto perché siano ben nutriti".

Oleksiy Bilyk, 21 anni, cameriere, ha invece imparato a fare il pane guardando dei tutorial su internet. Ora Bilyk sforna circa 80 pagnotte al giorno, qualcosa che non avrebbe potuto immaginare fino a poche settimane fa. Non ha potuto arruolarsi nell'esercito, ma è felice adesso di poter aiutare in un altro modo: "Ho imparato qualcosa di nuovo e mi sento sollevato di poter essere utile. Consegno il pane agli anziani soli".

"Durante questo periodo difficile, siamo riusciti tutti a unirci. È una cosa così ucraina, il nostro lato forte è unirci", ha detto Vlada Herasimchuk, 25 anni. Herasimchuk è un cameriere e ora un coordinatore del movimento di volontariato della zona: "Ci sono molte cucine aperte nel centro", ha detto. "Molte persone hanno assunto il ruolo di coordinatori. Raccogliamo richieste in tutta la città e ce le passiamo l'un l'altro per rendere la logistica più conveniente. Abbiamo anche dei volontari che hanno delle macchine e che sono pronti ad aiutare con le consegne", ha detto Herasimchuk.

Anche Olga Romanchuk, 23 anni, specialista per un'azienda internazionale che costruisce mulini a vento, anche lei ora aiuta in cucina. "Sentivo di voler aiutare, ma non potevo sopportare le armi, quindi ho pensato di poter tagliare le patate, tutti possono farlo".