Pechino, China Eastern mette a terra tutti i suoi 102 Boeing 737 per sicurezza

La compagnia China Eastern ha deciso di tenere a terra per motivi di sicurezza tutti i suoi 102 Boeing737-800 dopo lo schianto del volo MU5735 avvenuto nel pomeriggio con 132 persone a bordo. Il Boeing 737-800 è uno degli aerei più popolari al mondo per voli a corto e medio raggio essendo più di 5.000 i modelli consegnati e attivi nel mondo tra compagnie come American Airlines, Ryanair, Fly Dubai, Qantas. L'aereo coinvolto nell'incidente ha meno di 7 anni di vita, quindi giovane (da non confondere con il Boeing l'innovativo 737Max che ha avuto altri problemi sulla sicurezza) a disposizione di China Eastern, che ha altri jet Boeing e Airbus in dotazione.