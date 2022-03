Pechino, paralimpiadi: prima medaglia per l’Italia, Bertagnolli conquista l'argento nel SuperG

Venerdì ha portato il Tricolore nella cerimonia di apertura, oggi il primo metallo nel medagliere azzurro. Giacomo Bertagnolli, fresco vincitore dell'argento nel Super-G maschile vision impaired insieme alla sua guida Andrea Ravelli, è finora l'atleta di punta della spedizione italiana ai Giochi paralimpici invernali di Pechino 2022.

"Oggi è una grandissima giornata, l'emozione provata durante la gara è incredibile e quando poi arrivi alla fine e soprattutto vedi che hai anche portato a casa il risultato, è tanta roba", ha detto a caldo Bertagnolli, intervistato dall'agenzia Dire nella zona mista della pista veloce del National Alpine Skiing Centre di Yanqing.

A 23 anni l'atleta azzurro ha già portato a casa cinque medaglie paralimpiche, e in Cina ci sono ancora tre gare da disputare: "Adesso che mi sono tolto il peso della medaglia, che un po' si faceva sentire anche se dicevo di no, posso sciare con la testa più libera di sempre, com'era già successo a PyeongChang. E speriamo di ripetere anche l'escalation fatta in Corea: bronzo, argento, oro, oro. Questa volta siamo già all'argento, ma bisognerà vedere: noi ci concentreremo al massimo".