Pedofilia: il cardinale di Colonia offre le dimissioni al Papa

Il cardinale di Colonia Rainer Maria Woelki ha offerto al Papa le sue dimissioni. Lo riferisce egli stesso in una lettera ai fedeli. Al momento resterà in carica. Da quanto riferiscono i media locali, il Pontefice deciderà sulla sua richiesta "a tempo debito". Francesco ha anche ordinato al cardinale Woelki di riprendere il suo servizio alla guida della più grande diocesi della Germania dopo la fine della sua "pausa spirituale". L'alto prelato è coinvolto nelle accuse di occultamento dei casi di pedofilia nella chiesa tedesca. Un rapporto sugli abusi sessuali avvenuti nell'arcidiocesi tedesca nel corso dei decenni aveva fatto emergere, lo scorso autunno, pratiche sistematiche di insabbiamento da parte dei predecessori di Woelki -tra cui il potente cardinale Joachim Meisner- e da parte dello stesso arcivescovo.

Da ottobre - quando, riferisce nella lettera, era "esausto fisicamente e mentalmente" - Woelki, con assenso papale, ha sospeso per un semestre il suo ministero. Per ora, torna in diocesi. "Chiedo la vostra disponibilità, la vostra pazienza, per darmi, anzi, per darci un'altra possibilità", scrive il porporato nella lettera ai fedeli di Colonia. "Soprattutto, chiedo le vostre preghiere per tutti noi per la strada non certo facile che ora ci attende".