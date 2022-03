Perché Putin vuole farsi pagare il gas in rubli e non in dollari o euro, e cosa succede ora

Putin ha annunciato ieri che non accetterà più pagamenti in dollari o euro per le forniture di gas all'Ue. Quali sono le ragioni di questa decisione? “Possono essere due”, spiega a RaiNews.it Nicola Borri, economista della Luiss. “La prima è politica: sfidare il blocco occidentale che con le sanzioni sta cercando di mettere in difficoltà l'economia russa e in particolare il rublo che ha perso molto del suo valore”. In sostanza, “un tentativo di aumentare in maniera artificiosa la domanda di rubli”

La seconda motivazione, prosegue Borri, "è che attualmente i russi non possono utilizzare la loro moneta nazionale in nessun altro tipo di transazione, sempre a causa delle sanzioni. Se un'impresa, cittadino o il governo volessero utilizzare dollari sul mercato internazionale non potrebbero perché le sanzioni lo impediscono. Costringendo, per esempio, gli europei a pagare in rubli, la Russia potrebbe cercare di raccogliere risorse utili a superare questi blocchi. Credo che queste due siano le uniche due possibile ragioni di questa mossa".

E ora che succede? “Francesco Giavazzi, il consigliere economico di Mario Draghi ha già detto che continueremo a pagare in euro. È una partita a scacchi, ma non è detto che la sfida di Putin abbia abbia successo. Entrambe le parti hanno un manico del coltello dalla loro parte: se è vero che noi abbiamo, fino a un certo punto, bisogno dell'energia russa, dall'altro i russi hanno bisogno di venderla”. Insomma, “non è detto che sia Putin ad avere l'ultima parola. Per il momento noi continuiamo a pagare in euro e la maggior parte di queste transazioni avverrà in dollari”.

Dunque non è un problema che si porrà nell'immediato, per il poco di stagione fredda che resta, semmai nel prossimo autunno? “Esatto, su questo non credo ci siano dubbi”, conferma Nicola Borri.

E se l'Europa decidesse di accettare la pretesa di Putin, come funzionerebbe? “Dovremmo sostanzialmente bussare alla banca centrale russa, chiedere un po' di rubli in cambio di euro e poi dovremmo rigirali alle imprese russe. Sarebbe una partita di giro, un passaggio intermedio in più”.