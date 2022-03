Percorre 1.000 km per fuggire dall'Ucraina: a 11 anni attraversa da solo la frontiera slovacca

I poliziotti che lo hanno visto arrivare alla frontiera slovacca quasi non credevano ai loro occhi: un bimbo di 11 anni, tutto solo e provato. Un’incredulità amplificata, poi, quando il piccolo ha spiegato loro da dove fosse partito: i chilometri percorsi erano 1.000. "È il più grande eroe della notte", lo hanno descritto al confine.

Un viaggio cominciato a Zaporizhzhia, città nel Sud dell'Ucraina dove l'esercito russo dallo scorso venerdì ha occupato la più grande centrale nucleare d'Europa e dove si è rischiato il peggio. Grande l’accoglienza per lui, con i volontari che gli hanno dato da mangiare e da bere.

Tutto ciò che aveva con sé era un sacchetto di plastica, il suo passaporto e un numero di telefono scritto sulla mano.

"Grazie al numero sulla mano e a un pezzo di carta in tasca, siamo stati in grado di contattare i parenti che sono venuti a prenderlo più tardi", ha spiegato la polizia che ha accompagnato il piccolo a Bratislava.

Un cappellino di lana blu, calato sulla testa e un giubbino pesante. Glielo aveva messo su la sua mamma, disperata, prima di lasciarlo andar via.

Yulia Pisetskaya, la madre del bambino, ha spiegato in lacrime in un video pubblicato sui social che era vedova e che era stata costretta a prendere la sofferta decisione di vedere suo figlio andar via dall'Ucraina da solo, perché non poteva lasciare l'anziana madre immobilizzata.

"Sono molto grata che la vita di mio figlio sia stata salvata", ha detto la donna. "Nel vostro piccolo Paese ci sono persone dal cuore grande", ha poi aggiunto lanciando un appello per salvare i bambini ucraini dalla guerra.