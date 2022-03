Da domani si potrà tornare a visitare i malati negli ospedali

Dopo due anni potremo tornare a trovare i nostri cari ricoverati in ospedale. Per farlo dovremo essere muniti di mascherina Ffp2 e di super green pass e, se si è guariti da meno di 6 mesi dal virus, con un test negativo eseguito nelle 48 ore antecedenti la visita.

Queste le nuove regole previste dall’articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, numero 221, convertito il 18 febbraio 2022 e che dispone "l'accesso dei visitatori alle strutture sanitarie ospedaliere, residenziali, socio-assistenziali, socio sanitarie e hospice".

Ai direttori sanitari la decisione di decidere nella eventualità diversamente, dato che il testo recita per loro "è data facoltà di adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico, garantendo un accesso minimo giornaliero non inferiore a quarantacinque minuti".

Una buona notizia, insomma, per chi si trova ricoverato e in tutti questi lunghi mesi ha potuto contare solo sul conforto di una videochiamata.