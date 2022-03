Piano segreto dei Navy Seals per salvare Zelensky

Si presenta come una scena tratta da un film di spionaggio. Forze speciali, teste di cuoio di diversi paesi pronte a salvare un presidente braccato da altri forze speciali che invece cercano di ucciderlo. L'indiscrezione riportata dal Sun sembra avere delle basi concrete. Le fonti citate dal tabloid inglese parlano di militari impegnati in un piano di salvataggio di Zelensky.

150 Navy Seals americani, 70 soldati dell'elite dell'intelligence britannica e le forze di Kiev si troverebbero riuniti in una remota base lituana a mettere a punto l'azione militare per portare in salvo il presidente ucraino dopo che nei giorni scorsi si erano diffuse le voci di un commando russo incaricato di ucciderlo.

Al momento infatti Zelensky ha già rifiutato l'offerta di salvataggio degli Stati Uniti: "Ho bisogno di munizioni, non di un passaggio", aveva detto nei giorni scorsi. Ma la situazione si va sempre più complicando e un blitz di salvataggio potrebbe diventare necessario nel caso in cui le cose precipitino.