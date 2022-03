Polonia, a Bialystok don Sebastian ha creato la città dell'accoglienza

Da quando, il 24 febbraio scorso, l’Ucraina si è svegliata sotto l’invasione russa, la geografia delle città invase, dei centri bombardati, le rotte dei profughi in fuga e i luoghi di confine ucraini, presidiati da reporter e inviati, sono diventati familiari per la maggior parte di noi.

C’è una città, però, fuori dalle rotte più battute, a nord-est della Polonia e vicina al confine con la Bielorussia, Bialystok, che da quando è iniziata la guerra, è diventata, giorno dopo giorno, uno dei presidi più importanti di accoglienza per i profughi in fuga dalla guerra. È lì che i tanti ucraini trovano una prima accoglienza fatta di umanità e comprensione.

Al centro dell’organizzazione c’è un giovane sacerdote polacco, padre Sebastian Kondzior. Ha solo 37 anni, ma una vita alle spalle che ne dimostra molti di più. A Bialystok don Sebastian, per tutti “Seba”, è nato e cresciuto. Ha studiato da seminarista fino a quando ha raggiunto l’Italia per fare il dottorato. Alla fine degli studi sarebbe dovuto tornare subito in Polonia, invece, dopo solo un anno di permanenza nel nostro Paese, ha iniziato a fare tirocinio in ospedale, al Policlinico di Tor Vergata, dove è stato cappellano per 5 anni. Un'esperienza fortissima che ha voluto proseguire anche quando è rientrato nella sua città, tanto che oggi lavora in uno dei principali ospedali. Il suo italiano è ottimo e gli chiediamo di raccontarci come ha fatto a trasformare Bialystok nella città dell'accoglienza e come è cambiata la sua vita con l'arrivo di tante persone dall'Ucraina.

“La mia vita non è cambiata molto. Ho scelto da subito di svolgere la mia attività vicino alla gente, a contatto con la sofferenza negli ospedali. Come si vive a contatto con la sofferenza? Portando tanta sicurezza, tanta vicinanza e la speranza che viene dal nostro Signore”.

“Il flusso di profughi è iniziato subito, -ci racconta-, dal 25 febbraio, il giorno successivo all’invasione russa. Già quella stessa sera ho parlato con un gruppo di ragazzi che lavorano per una grande catena di cibo dietetico e loro hanno accolto subito la sfida di preparare pasti pronti per chi arrivava. Dopo 90 minuti in cucina c’erano 60 persone che preparavano cibo per i profughi ucraini. Io ho fatto da tramite e, il giorno dopo, abbiamo caricato 4 camion e portato 14 mila pasti pronti al confine ucraino. È così che mi sono reso conto che dovevo affrontare un’emergenza, che non mi dovevo fermare, dovevo buttarmi totalmente in questa avventura”.