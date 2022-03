Prescrivevano farmaci inutili ai pazienti: truffa da 25 mila euro ai danni del Servizio Sanitario

Facevano in modo di prescrivere una quantità immotivata di farmaci in modo da truffare il servizio sanitario. Con queste motivazioni sono scattate le misure cautelari per un informatore farmaceutico e un medico romani accusati di truffa aggravata assieme ad altre sedici persone.

Secondo i Nas dei carabinieri della capitale i due hanno simulato iper prescrizioni dei farmaci a pazienti ignari con l’obiettivo di ottenere il rimborso totale delle spese, pari a circa 25 mila euro, da parte del Servizio Sanitario Regionale.

L'indagine, hanno fatto sapere in una nota, è stata frutto dei controlli congiunti svolti dai carabinieri del Nas di Roma e dal Servizio Farmaceutico dell'ASL Roma 1, con oggetto le ricette farmaceutiche fatte da medici di medicina generale e con eccessive prescrizioni di medicinali contenenti come principi attivi Fluconazolo (antimicotico) e Famciclovir (antivirale).

L’informatore al momento si trova ai domiciliari mentre il medico di base è stato interdetto per un anno dall’esercizio della professione medica.