Presidenziali in Ungheria: Katalin Novak è la prima presidente della Repubblica donna

Novak era vicepresidente del partito Fidesz di Orban, prima della sua nomina. Quarantaquattro anni, due lauree sposata e madre di tre figli, la nuova presidente va a sostituire Janos Ader, anche lui del partito Fidesz.

Katalin Novak, in qualità di ministro per la Famiglia, ha promosso e sostenuto l'immagine familiare tradizionale opponendosi a quella che chiama "ideologia di genere". Novak ha, inoltre, più volte rappresentato il suo Paese al cosiddetto Congresso Mondiale delle Famiglie, per conto di Orban. Questi congressi si sono svolti in parte a Mosca e una volta a Budapest.