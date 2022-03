Potrebbe arrivare presto sul mercato una pillola contraccettiva per uomini

La parità dei sessi, auspicata, potrebbe trovare una piccola, ma concreta realizzazione in un nuovo farmaco: la pillola anticoncezionale maschile. Sono anni che ci si gira intorno. Ma mai si è andati così vicini alla soluzione. Oggi, il farmaco in sperimentazione, ha dato risultati molto incoraggianti, ma ancora solo sui topi, sulle cavie da laboratorio. Somministrato per via orale ai topi maschi per quattro settimane, il composto chimico 'YCT529' ha ridotto drasticamente la produzione di sperma ed è stato efficace al 99% nel prevenire la gravidanza, senza effetti collaterali osservati. Sei settimane dopo aver interrotto l'ingestione di YCT529, i topi hanno potuto riprendere a riprodursi.

E così potrebbe prendere il via entro l'anno la sperimentazione della nuova pillola contraccettiva per gli uomini che sarà presentata alla conferenza di primavera dell'American Chemical Society. Se fosse confermato anche sull'uomo il il risultato ottenuto in laboratorio si tratterebbe di un passo importante per la contraccezione maschile, che resta un fenomeno molto marginale all'interno delle coppie. Se la sperimentazione dovesse andare bene, il farmaco potrebbe essere commercializzato tra 5 anni.