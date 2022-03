Preti ortodossi russi scrivono una lettera per invocare la pace: "Guerra fratricida"

Chiedono la pace per fermare i bombardamenti in Ucraina, 236 sacerdoti della Chiesa ortodossa russa. In una lettera, rilanciata da Vatican News, definiscono la guerra in atto “fratricida”, e invocano la riconciliazione e un immediato cessate il fuoco.

“Piangiamo il calvario a cui nostri fratelli e sorelle in Ucraina sono stati immeritatamente sottoposti”, si legge. C’è quindi una presa di distanze tra la base della Chiesa ortodossa russa e il Patriarcato di Mosca guidato da Kirill.

Il Patriarcato di Mosca è storicamente legato a doppio filo con il Cremlino. Non ci sarebbero tra le firme quelle di metropoliti, le figure più alte in gerarchia, ma la lettera è aperta ad altre firme.