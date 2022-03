Disagi alla circolazione ferroviaria questa mattina sulla linea Torino-Alba per un investimento mortale, probabilmente un suicidio, tra Bra e Sommariva Bosco. La circolazione ferroviaria è sospesa, tra Carmagnola e Bra, in attesa degli accertamenti da parte delle autorità giudiziarie. Attivato un servizio sostitutivo di autobus, con tre mezzi che sono già partiti da Carmagnola. Al momento non si registrano ritardi.