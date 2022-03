Profughi ucraini, la salvezza corre su rotaia

Decine di migliaia di ucraini stanno fuggendo in Polonia ogni giorno. Nelle stazioni di confine di Dorohusk, Hrubieszow e Przemysl, molti rifugiati salgono sui treni per raggiungere Varsavia o Praga. Poco dopo l'inizio della guerra, la piccola compagnia ferroviaria privata Regiojet ha messo a disposizione un treno giornaliero da Przemysl a Praga, che è gratuito per i rifugiati. "Diamo loro pasti caldi o bevande se vogliono", ha detto Peter Čekan, un addetto al treno. Peter Čekan si è offerto volontario per il turno di notte di 11 ore su questo treno.