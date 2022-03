Putin: attueremo i nostri piani. Biden: non ho chiesto alla Cina di mediare

Nella giornata in cui le speranze del mondo per una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina sono appese alla telefonata, durata oltre due ore, tra il presidente statunitense Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping,

Vladimir Putin torna a far sentire la sua voce. Il presidente russo non parla come di solito dal Cremlino, ma in un raduno di massa allo stadio Luzhniki di Mosca, per l'ottavo anniversario dell'annessione della Crimea. In Ucraina "la Russia attuerà sicuramente tutti i suoi piani", ha detto Putin, aggiungendo. "Sappiamo cosa bisogna fare dopo, come farlo ulteriormente, a scapito di cosa" ha aggiunto il presidente russo.

Putin ha ribadito che l'operazione militare in Ucraina è scattata per "fermare il genocidio" che a suo dire Kiev stava attuando nel Donbass. Il presidente russo ha lodato infine "l'eroismo dei militari durante l'operazione in Ucraina", aggiungendo che "la Crimea ha fatto la cosa giusta mettendo una barriera sulla strada dei neonazisti".

Prima dell'intervento allo stadio, in una conversazione con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, Putin aveva affermato che l'esercito russo in Ucraina starebbe facendo tutto il possibile per

salvare la vita dei civili, secondo quanto riferito dal servizio stampa del Cremlino.

Il colloquio Biden-Xi

È durata circa due ore la videochiamata tra il presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden e il presidente della repubblica popolare cinese Xi Jinping per discutere dell'invasione russa dell'Ucraina, iniziata alle 14 ora italiana. È il primo colloquio tra i due leader dopo l'inizio della guerra.

Il presidente cinese ha voluto sottolineare come la situazione internazionale abbia subito "nuovi e importanti cambiamenti" e il mondo "non è pacifico". “Il tema della pace e dello sviluppo sta affrontando gravi sfide”, ha continuato, tenedo a precisare la sua contarietà all’utilizzo della forza nelle controversie internazionali: “La situazione in Ucraina ha dimostrato ancora una volta che le nazioni non possono impegnarsi in scontri militari per risolvere le loro controversie".

Sottolineando il ruolo di Usa e Cina nel mondo, anche in seno al consiglio dell'Onu, Jinping ha aggiunto: "dobbiamo guidare lo sviluppo delle relazioni Cina-Usa sulla strada giusta, ma dobbiamo anche assumerci le nostre dovute responsabilità internazionali per compiere gli sforzi per la pace e la tranquillità nel mondo".

In quanto ai precedenti dissapori tra le due superpotenze, Xi ha precisato che l'attuale situazione nelle relazioni Cina-Usa "è direttamente dovuta al fatto che alcune persone negli Stati Uniti non hanno accettato l'importante consenso raggiunto da noi due" e che i due Paesi "hanno differenze nel passato e nel presente e ce ne saranno anche infuturo. La chiave è gestirle perché una relazione cino-americana stabile e vantaggiosa per entrambe le parti"

Biden, da parte sua, ha chiesto a Xi di usare la sua influenza con il presidente russo Vladimir Putin affinché Mosca "metta fine a questa orribile guerra", ed ha anche avvertito Xi che gli Stati Uniti sono pronti a vendicarsi se Pechino sostenesse attivamente la Russia in Ucraina. Antony Blinken, segretario di Stato americano - riporta l'Ft - ha affermato che Biden "ha chiarito che la Cina si assumerà la responsabilità di qualsiasi azione intrapresa per sostenere l'aggressione russa".

Il presidente Usa, Joe Biden, non ha avanzato "davvero nessuna richiesta specifica", nel suo colloquio di oggi con il presidente cinese Xi Jinping, in merito a una possibile mediazione cinese nella crisi in Ucraina. Lo ha spiegato un alto funzionario dell'amministrazione americana in un briefing con la stampa. "Il nostro punto di vista è che la Cina prenderà le sue decisioni e descriverei cosi' la natura della chiamata", ha aggiunto il funzionario".